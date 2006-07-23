Саддам Хусейн госпіталізований

Після 16 днів голодування госпіталізовано екс-президента Іраку Саддама ХУСЕЙНА.

Як передає «Эхо Москвы», посилаючись на телеканал Аль-арабія, С.ХУСЕЙНА доставили до лікарні і зараз годують силоміць. Стан здоров`я екс-президент Іраку нестабільний.

С.ХУСЕЙН і троє його соратників оголосили голодування на знак протесту проти суду над ними. Вони вимагали забезпечити безпеку їхнім адвокатам. З жовтня минулого року, після того, як розпочався процес над колишнім диктатором, в Іраку було вбито трьох його адвокатів.