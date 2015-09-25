Мосійчук очолить список Радикальної партії на виборах до Київради - нардеп

Про це повідомив депутат з фракції Радикальної партії Андрій Лозовий на своїй сторінці у Facebook.

«Політв’язень режиму Порошенка Ігор Мосійчук очолить список Радикальної партії Ляшка на виборах до Київради», – йдеться в повідомленні.

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Політв'язень режиму Порошенка Ігор Мосійчук очолить список Радикальної партії Ляшка на виборах до Київради Posted by Андрій Лозовий on Thursday, September 24, 2015

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука.

На засіданні ВР було продемонстровано відео за участю нібито Мосійчука, зняте прихованою камерою. На відео йшлося про можливість вирішення бізнесових питань за гроші.

Через деякий час його затримали в будівлі ВР.

За інформацією Генпрокуратури, Мосійчук підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п’ятьма статтями Кримінального кодексу.

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18 вересня Печерський районний суд Києва виніс рішення про обрання Мосійчуку запобіжного заходу у вигляді взяття під варту до 15 листопада 2015 року.

Вислухавши ухвалу суду, Мосійчук тоді заявив, що оголошує голодування.