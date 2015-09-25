Під час суду над Мосійчуком Ляшко намагався влаштувати бійку з прокурорами (фото)

Ляшко накинувся на прокурорів Миколу Наливайка та Сергія Капишина зі словами "Я тебе, с*ка, з-під землі дістану", передає "Українська правда".

При цьому видимих причин для такої поведінки не було. Депутата стримали міліціонери.

У свою чергу Мосійчук заявив, що не уповноважував свого адвоката подавати апеляцію, через яку відбувається нинішній суд. Він додав, що ця апеляція буде відкликана. Також він попросив перенести засідання на іншу дату.

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"Мій захисник Мамалига тільки вчора подав заяву про апеляцію. Ні мої рідні, ні я не уповноважували Кушнаренка подавати апеляцію. Прошу відхилити заяву Кушнаренка як неналежну і перенести розгляд апеляції, яку підготував мій захисник", – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука.

На засіданні ВР було продемонстровано відео за участю нібито Мосійчука, зняте прихованою камерою. На відео йшлося про можливості вирішення бізнес-питань за гроші.

Через деякий час його затримали в будівлі ВР.

За інформацією Генпрокуратури, Мосійчук підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п'ятьма статтями Кримінального кодексу.

18 вересня Печерський районний суд Києва виніс рішення про обрання Мосійчуку запобіжного заходу у вигляді взяття під варту до 15 листопада 2015 року.