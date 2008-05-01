У Києві пройде засідання Ради НАТО

Рада НАТО у червні проведе засідання у Києві, щоб підтримати прагнення України вступити до НАТО, повідомляє радіо «Свобода».

Приїзд послів 26 країн Північноатлантичного союзу буде «видимим свідченням інтенсивної взаємодії НАТО з Україною», заявив у Брюсселі речник НАТО.

Цей візит, за його словами, дасть можливість послам і генеральному секретарю НАТО Яапу де Хооп СХЕФФЕРУ зустрітися з українськими урядовцями, а також узяти участь у «громадській дипломатії» в Україні.Точну дату візиту ще не затвердили.

Днями в НАТО оголосили, що така сама місія підтримки прибуде до кінця цього року і до Грузії.