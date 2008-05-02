“Демократия – это чемпионат мира по политическому лохотрону” (фото)

Лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО закликав усі політичні сили лівого спрямування в Україні об`єднатися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.СИМОНЕНКО заявив, виступаючи на мітингу, присвяченому Дню міжнародної солідарності трудящих, на Європейській площі в Києві.

“У лівих політичних партій є дуже багато ідей, які схожі між собою, тому нам усім необхідно об`єднатися”, - підкреслив П.СИМОНЕНКО.

“Ми сьогодні на цій площі показуємо, що час смути на лівому фланзі минає, ми сьогодні ініціюємо по суті нову сторінку формування лівого фронту по всій Україні”, - додав він.

У цьому мітингу взяли участь близько 4 тисяч чоловік, зокрема представники ПСПУ на чолі з лідером партії Наталією ВІТРЕНКО.

На мітингу також виступив голова СДПУ(о) Юрій ЗАГОРОДНІЙ.

Учасники мітингу тримали в руках прапори КПУ і ПСПУ, а також плакати: «Буржуазії - бій!», «Хай живе 1 травня - День міжнародної солідарності трудящих!”, “Демократия – это чемпионат мира по политическому лохотрону”. Люди тримали портрети Леніна і Сталіна.

Після закінчення мітингу його учасники відпустили в небо білих голубів і заспівали “Інтернаціонал”.