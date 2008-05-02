Кріль має намір об`єднати в конкретному місці конкретних людей

Політична партія «Єдиний Центр» створена для об’єднання професіоналів незалежно від їхнього «політичного спектру», заявив в Івано-Франківську голова «Єдиного Центру», народний депутат (фракція НУ-НС) Ігор КРІЛЬ.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав: «Побудова сильної державницької команди, команди відповідальних, професійних та патріотично налаштованих громадян є метою створення «Єдиного Центру». Лише єдність може забезпечити результат».

«Єдиний Центр» є тим центром, який об’єднає у конкретному місці України конкретних людей над вирішенням конкретної проблеми», - заявив І.КРІЛЬ.

На його переконання, «немає значення, до якого політичного спектру відносить себе той чи інший громадянин, і чи відносить він себе до якогось політичного спектру взагалі. Якщо у нього є бажання зробити що-небудь добре для свого району, міста чи області, то він має отримати можливість, об’єднавшись з такими ж людьми, творити добро на своїй землі».

«Олександр Довженко говорив: «Тільки та держава може стати великою, у якої великі малі люди». Тому «Єдиний Центр» стоїть на позиціях єднання, оскільки єднання множить наші можливості, єднання робить кожного з нас сильнішим», - додав І.КРІЛЬ.