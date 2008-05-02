Кому вигідне блокування Верховної Ради?

Лідер фракції Блоку Юлії Тимошенко Іван КИРИЛЕНКО переконаний, що на сьогодні жодна парламентська політична сила не зацікавлена у блокуванні роботи Верховної Ради України.

Таку думку він висловив в інтерв’ю “5-му каналу”.

«Я думаю, по великому рахунку, такий стан нікому не вигідний», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

За його словами, БЮТ не вигідна така ситуація, оскільки він має уряд і повноту влади, але «питання повною мірою не може вирішувати».

Крім того, зауважив І.КИРИЛЕНКО, блокування роботи ВР не вигідно й фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, оскільки Президент чітко заявив по намір брати участь у виборах глави держави, але при заблокованому парламенті він втрачає рейтинг.

«Ведучи суперечку і дискусію, яка іноді доходить до точки кипіння, ми бачимо негаразди в коаліції, і на цьому втрачають обидва лідери», - сказав лідер фракції БЮТ.

При цьому, зазначив він, при заблокованій роботі ВР втрачає свій рейтинг і опозиція, оскільки разом з усім парламентом демонструє бездіяльність. «Бездіяльність показує, що основні гравці не здатні домовлятися, і на цьому втрачають всі», - додав І.КИРИЛЕНКО.