У Тимошенко борються з «великою спокусою»

Лідер фракції Блоку Юлії Тимошенко Іван КИРИЛЕНКО запевняє, що БЮТ не домагатиметься підвищення прохідного бар’єру для проходження політичних сил на виборах до Верховної Ради.

Про це він заявив в інтерв’ю «5-му каналу ».

«Спокуса велика прискорити двопартійну систему, дивлячись на досвід Німеччини, Британії», - сказав він.

При цьому, за словами лідера фракції БЮТ, значне прискорення процесів у політиці не дає позитивного результату. «Потім доведеться повертатись назад і йти еволюційним шляхом», - сказав він.

І.КИРИЛЕНКО наголосив, що сьогодні дійсно є спокуса підняти прохідний бар’єр до 7-9% і прискореними темпами ввести двопартійну систему.

«Але до добра це не призведе. Тому ми, провівши дискусію всередині партії і блоку, приймаємо тверде рішення і будемо відстоювати той бар’єр, який є», - сказав лідер фракції БЮТ.

За його словами, саме бар’єр у 3% доступний більшості політичним силам. «Треба народу залишити вибір», - наголосив І.КИРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у квітні в парламенті було зареєстровано законопроект депутата від БЮТ Михайла ПОЖИВАНОВА про підвищення прохідного бар`єру до 7%.