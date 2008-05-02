Кириленко побачив, що загроза розвалу коаліції відпадає

Лідер фракції Блоку Юлії Тимошенко Іван КИРИЛЕНКО переконаний, що створення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з розробки змін до Конституції не призведе до розколу демократичної коаліції.

Таку думку він висловив в інтерв’ю «5-му каналу ».

«Після рішення Конституційного Суду загроза розвалу коаліції у зв’язку зі створенням ТСК відпадає. ТСК треба створювати», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

Він нагадав, що Конституційний Суд чітко вказав, що без Верховної Ради зміни до Основного Закону не можуть вноситись. При цьому І.КИРИЛЕНКО наголосив, що, згідно з тимчасовим регламентом парламенту, будь-який законопроект щодо внесення змін до Конституції насамперед має розглядати Тимчасова спеціальна комісія.

За його словами, більшість депутатського корпусу налаштована внести зміни до чинної Конституції, а не ухвалювати нову редакцію Основного Закону. При цьому він нагадав, що жодна політична сила, крім Комуністичної партії України, не презентувала свого варіанту змін до Конституції.

Лідер фракції БЮТ нагадав, що Президент, як один із суб’єктів законодавчої ініціативи, вже розпочав конституційний процес і запропонував свою концепцію змін до Основного Закону.

При цьому І.КИРИЛЕНКО висловив переконання, що після травневих свят, зважаючи на рішення Конституційного Суду, конституційний процес розпочнеться і у Верховній Раді.

«З рішенням Конституційного Суду епіцентр конституційного процесу поступово переміщатиметься до парламенту. І от там ми подивимося інтереси політичних сил: за парламентську форму правління чи президентську форму», - додав він.

І.КИРИЛЕНКО також нагадав, що глава держави повинен буде передати до ВР свій проект закону про внесення змін до Конституції.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня КС оприлюднив рішення у справі за конституційним поданням Президента України про офіційне тлумачення ряду положень Конституції (справа про прийняття Конституції та законів на референдумі).

Як повідомив в інтерв’ю журналістам голова КС Андрій СТРИЖАК, згідно з цим рішенням, нова Конституція України не може бути затверджена на всеукраїнському референдумі без рішень Верховної Ради.

На створенні Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України за внесення змін до Конституції наполягають фракції Блоку Юлії Тимошенко і Партії регіонів.

Водночас лідер фракції «Наша Україна – Народна самооборона» В’ячеслав КИРИЛЕНКО від імені фракції неодноразово заявляв, що голосування членів БЮТ за створення ТСК щодо Конституції може привести до розколу коаліції.

24 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголосив, що «авантюра» зі створенням ТСК ВР щодо внесення змін до Конституції не буде реалізована.