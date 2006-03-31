Ющенко назве принципи формування парламентської коаліції

Завтра, 1 квітня, о 18.00 прозвучить радіозвернення Президента Віктора ЮЩЕНКА до українського народу.

Як повідомляє офіційний сайт Президента, у ньому глава держави прокоментує перші підсумки виборів до Верховної Ради та місцевих органів самоврядування і назве принципи, на яких, на його думку, має формуватися парламентська коаліція.

Звернення транслюватимуть три програми Українського радіо та «Радіо ЕРА» FM з повтором у неділю, 2 квітня, о 10.00.

Українське радіо також повторить виступ у суботу о 22.00.

Крім того, звернення Президента можна послухати в Інтернеті.

За кордоном воно прозвучить в ефірі Всесвітньої служби «Радіо Україна» Українського радіо.