В УКРОПі повідомили про перехоплення газети, яка спрямована проти Філатова
У Дніпропетровську поширили анонімну газету, спрямовану проти кандидата на посаду міського голови від "Українського об'єднання патріотів - УКРОП" Бориса Філатова.
УКРОП перехопив санкціоновану в АП газету, яка поливає брудом партію і Бориса Філатова / УНИАН
Про це повідомив член політради УКРОПу Андрій Денисенко на своїй сторінці в Facebook.
«Схоже, Порошенко остаточно злив Дніпроперовськ під Вілкула, а битва починається не на життя... Щойно ми перехопили гранки чорнушної порошенківської газети, спрямованої проти УКРОПу, яку стотисячним накладом сьогодні зранку таємно завезли з Києва до Дніпра. Її поширення, санкціоноване в адміністрації президента, має розпочатися як раз в ці години силами команди висуванця на пост мера від БПП Максима Курячого», - написав А. Денисенко.
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Характерно, що анонімка націлена виключно проти УКРОПУ і його кандидата. «Ні слова про Вілкула й Опоблок - цих відвертих та прихованих сепаратистів, колірованих казнокрадів, брехунів і негідників, які заклеїли ціле місто транспарантами, що саме вони є "единственной оппозицией к власти"», - підкреслив депутат.
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При цьому він вважає, що саме Вілкул нарівні з Філатовим є «одним із двох безсумнівних лідерів кампанії та претендентом на перемогу у виборчій гонці».
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«Але насправді Порошенко й БПП прекрасно уживаються з цією псевдоопозицією і давно об'єдналися з колишніми регіоналами в антиукраїнській ширці, завданням якої на місцевих виборах є не допустити приходу до влади чесних людей і патріотів, здатних провести реальні зміни та реформи на місцях», - вважає А. Денисенко.
Він переконаний, що БПП на Дніпропетровщині використовує технічного кандидата на користь "Опозиційного блоку".
«Не здивуюся, якщо публічно й непублічно, усією силою адмінресурсу, БПП підтримає у другому турі мерських виборів не патріота Філатова, а недобитого янучару й латентного сепараста Сашовілкула», - припустив А. Денисенко.
УКРОП ПЕРЕХОПИВ ГРАНКИ САНКЦІОНОВАНОЇ В АП ГАЗЕТИ, ЯКА ПОЛИВАЄ БРУДОМ ФІЛАТОВАPosted by УКРОП Українське об'єднання патріотів on 26 вересня 2015 р.