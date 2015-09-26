В УКРОПі повідомили про перехоплення газети, яка спрямована проти Філатова

Про це повідомив член політради УКРОПу Андрій Денисенко на своїй сторінці в Facebook.

«Схоже, Порошенко остаточно злив Дніпроперовськ під Вілкула, а битва починається не на життя... Щойно ми перехопили гранки чорнушної порошенківської газети, спрямованої проти УКРОПу, яку стотисячним накладом сьогодні зранку таємно завезли з Києва до Дніпра. Її поширення, санкціоноване в адміністрації президента, має розпочатися як раз в ці години силами команди висуванця на пост мера від БПП Максима Курячого», - написав А. Денисенко.

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Характерно, що анонімка націлена виключно проти УКРОПУ і його кандидата. «Ні слова про Вілкула й Опоблок - цих відвертих та прихованих сепаратистів, колірованих казнокрадів, брехунів і негідників, які заклеїли ціле місто транспарантами, що саме вони є "единственной оппозицией к власти"», - підкреслив депутат.

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При цьому він вважає, що саме Вілкул нарівні з Філатовим є «одним із двох безсумнівних лідерів кампанії та претендентом на перемогу у виборчій гонці».

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«Але насправді Порошенко й БПП прекрасно уживаються з цією псевдоопозицією і давно об'єдналися з колишніми регіоналами в антиукраїнській ширці, завданням якої на місцевих виборах є не допустити приходу до влади чесних людей і патріотів, здатних провести реальні зміни та реформи на місцях», - вважає А. Денисенко.

Він переконаний, що БПП на Дніпропетровщині використовує технічного кандидата на користь "Опозиційного блоку".

«Не здивуюся, якщо публічно й непублічно, усією силою адмінресурсу, БПП підтримає у другому турі мерських виборів не патріота Філатова, а недобитого янучару й латентного сепараста Сашовілкула», - припустив А. Денисенко.