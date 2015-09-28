Порошенко у Нью-Йорку зустрівся з Меркель, а також вшанував пам'ять жертв теракту 11 вересня (фоторепортаж)

Вчора, 27 вересня, Президент Петро Порошенко прибув у Нью-Йорк для участі в заходах у рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Виступ Глави держави на загальних дебатах ГА ООН заплановано на вівторок, 29 вересня.

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За час роботи Генеральної Асамблеї ООН Президент України також проведе ряд двосторонніх зустрічей з главами держав і політичними лідерами.

Також глава держави зустрівся з представниками української громади в Америці.