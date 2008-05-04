Бенкендорф планує навчити київських продавців трьом іноземним мовам

Кандидат в мери Києва Єгор БЕНКЕНДОРФ планує до Євро-2012 ввести в столиці міські курси іноземних мов для муніципальних службовців. Про це він повідомив журналістам 3 травня.

Як передають «Подробиці», пріоритетними напрямами кандидат вважає англійську, німецьку і французьку мови. Навчання на цих курсах буде обов`язковим для тих працівників муніципальних служб, які "перебувають на видноті" - в першу чергу це будуть водії та продавці.

Такі курси, за його словами, забезпечать необхідну для нормального володіння іноземною мовою практику. А тим, хто збирається працювати в муніципальній сфері, під час вступу на роботу доведеться здавати тести з іноземної мови. "Іноземна мова, це не питання престижу, а насущна необхідність", - переконаний Є.БЕНКЕНДОРФ.

Разом з тим, він зазначає, що не збирається робити з кожного водія, продавця або урядовця першокласного перекладача. "Моє завдання полягає у тому, що б кияни були в змозі зрозуміти іноземця і відповісти на елементарні запитання. Гадаю, що така "мовна політика" принесе користь всім, в першу чергу Києву", - підкреслив кандидат в мери.

Як вважає Є.БЕНКЕНДОРФ, такий крок спрямований на підвищення якості обслуговування в Києві до Чемпіонату Європи з футболу; а головна проблема, яка постане перед іноземцями після приїзду до Києва, – це мовна.

Є.БЕНКЕНДОРФ повідомив, що наразі вже провів переговори з провідними фахівцями з Київського університету ім. Шевченка, Національного лінгвістичного університету і Перших міських курсів іноземних мов. "Незабаром вони планують закінчити спеціальну програму для таких курсів", - зазначив кандидат в мери столиці.