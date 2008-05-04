ДТП на Вінниччині: постраждали четверо росіян

Вінниця. 4 травня. УНІАН. У Вінницькій області в результаті зіткнення легкового та вантажних автомобілів постраждали 4 громадянина Росії, серед яких 2 неповнолітніх дітей.

Про це повідомляє прес-служба Вінницької ДАІ.

Згідно з повідомленням, водій автомобіля ВАЗ-2104, громадянин Російської Федерації, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем Мерседес-Бенц-1831 близько 17-ї год. 2 травня на автошляху "Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка" в селі Селище Літинського району.

Внаслідок ДТП водій автомобіля ВАЗ-2104 та троє його пасажирів (дружина та двоє неповнолітніх дітей) отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані в Літинську районну лікарню.

За даним фактом проводиться розслідування.