Журавський і Шлапак розкажуть, хто зацікавлений у перевиборах. Прес-конференція в УНІАН

5 травня о 9.30 в УНІАН з трансляцією на “5 каналі” відбудеться прес-конференція на тему: «Причини перевиборів мера Києва і депутатів Київради і хто в цьому, із спонсорів політичних сил – ініціаторів перевиборів, зацікавлений?».

У прес-конференції візьмуть участь кандидати в депутати Київради від Блоку Леоніда Черновецького Віталій ЖУРАВСЬКИЙ і Алла ШЛАПАК.

Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями. (вул. Хрещатик, 4, конференц-зала).