У "Відродженні" заявили про відмову ОВК у реєстрації кандидатів від партії на Одещині

Одеський обласний штаб партії “Відродження” повідомляє, що абсолютно всі 100% претензій членів комісії до наданих для реєстрації документів кандидатів безпідставні. Претензії були пред’явлені в основному до автобіографій. Наприклад, нібито мають місце помилки в написанні по батькові кандидатів, відсутність згоди балотуватися, відсутність в автобіографії вказівки виду суспільної діяльності, якою займається кандидат.

“Всі ці претензії є абсолютно надуманими і безпідставними. Відмова в реєстрації кандидатам від партії “Відродження” свідчить про те, що Одеська обласна виборча комісія працює не за законом, а в ручному режимі. Всі ці маніпуляції вочевидь були зроблені на користь владі та Опозиційному блоку. Очолює комісію сьогодні представник партії “Блоку Петра Порошенка “Солідарність”, її заступник – від політичної партії “Опозиційний Блок”. Це ще раз підтверджує, що влада сьогодні своїми незаконими діями, не реєструючи справді рейтингових кандидатів, розчищає дорогу для кандидатів від Опозиційного блоку. Фактично це ще раз підтверджує те, що Опозиційний блок чітко працює і виконує спільні завдання з чинною владою”, – заявив перший заступник голови політичної партії “Відродження” Володимир Пилипенко.

Партія “Відродження” оскаржить в суді рішення Одеської обласної виборчої комісії і сьогодні ж під час зустрічі з представниками ОБСЄ повідомить про ці факти.

“Очевидно, це політичне замовлення для того, щоб зрізати до 30% кандидатів від “Відродження”, при чому сильних кандидатів, які користуються довірою людей і могли виграти на своїх округах. Ми бачимо поверення брудних виборчих технологій із застосуванням адміністративного ресурсу в найгірших традиціях”, – прокоментував кандидат в депутати Одеської обласної ради від партії “Відродження” Віктор Волков.