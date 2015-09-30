Слідство у справі Бочковського продовжено до 26 листопада, йому оголошено нову підозру - адвокат

Про це УНІАН повідомив адвокат, партнер адвокатського об’єднання Aver Lex Ігор Федоренко.

Захисник Бочковського відзначив, що, незважаючи на вже 6-місячний термін розслідування, який мав закінчитись 26 вересня, слідство продовжено ще на 2 місяці - до 26 листопада 2015 року.

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Самому Бочковському оголошено нову підозру.

«Слідству знадобилось півроку, щоб упевнитись в безпідставності обвинувачень Бочковського у розкраданні державних коштів. Сподіваємось, що наступних двох місяців вистачить для зняття всіх інших необгрунтованих обвинувачень. Така тяганина є грубим порушенням права на справедливий суд, передбачений європейською конвенцією, тому ми будемо звертатись до найвищих інстанцій», - наголосив Федоренко.

Адвокат звернув увагу, що епізод обвинувачення з компаніями-нерезидентами, схема яких була продемонстрована міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим в прямому ефірі і на підставі якої Бочковский був затриманий на засіданні Кабінету міністрів України, із чинної підозри виключений.

Водночас, адвокат уточнив, що мова йде про "компанії, які знаходяться не на території України, що нібито через них гроші надходили на банківські картки. Зараз в новій підозрі взагалі цього моменту немає. Тобто, у них не було доказів про існування таких компаній, про переказ коштів через ці компанії, тому в підозрі, яка була оголошена на днях, цього моменту взагалі немає".

Разом з тим, за його словами, у новій підозрі залишились декілька раніше розслідуваних епізодів.

"По-перше, це нібито вимагання неправомірної вигоди від підлеглих. Наступне - це нібито ситуація, яка була по тендерам, по закупівлям, що через недбалість було завдано шкоди у розмірі 6,5 млн грн", - відзначив він.

Також, за словами адвоката, у новій підозрі з'явився епізод про "внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які виглядають наступним чином: нібито Бочковський оформив відрядження, в яке не поїхав".

Захист Бочковського сподівається, що у наступні два місяці всі обвинувачення будуть спростовані.

Як повідомляв УНІАН, екс-голові ДСНС Бочковському і колишньому його заступникові Василю Стоєцькому інкримінують організацію злочинних схем при закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами. Їх затримали 25 березня на засіданні Кабінету міністрів.

На цьому засіданні уряду Аваков заявляв, що Бочковського і Стоєцького затримали за підозрою в реалізації корупційної схеми в рамках держзакупівель.

"В рамках простої схеми державні закупівлі здійснюються через приватну компанію. Приватна компанія перераховує (гроші) нерезиденту України - офшорній компанії на острові Джерсі, звідти - на іншу приватну компанію, що належить Стоєцькому і Бочковському, після чого ці гроші діляться на їхні карткові рахунки, відкриті в тому числі в банках Cyprus. Ось оригінали цих карток", - сказав Аваков після затримання чиновників.

У березні Печерський райсуд Києва обрав запобіжні заходи Бочковському і Стоєцькому у вигляді тримання під вартою з правом внесення застав.

Після виплат застав обидва вийшли з СІЗО.

17 вересня слідчий МВС заявив, що встановлено додаткові епізоди злочинної діяльностіБочковського та Стоєцького, зокрема, розкрадання 1,1 млн грн, а також нанесення державі збитків на суму понад 6,5 млн грн. За даними слідства, державні кошти розкрадалися через підприємства Кіпру, Латвії, Белізу.

Також слідчий заявив, що розслідування провадження проти екс-керівників ДСНС планується закінчити наприкінці вересня.