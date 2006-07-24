Парламент прийняв за основу Бюджетну резолюцію

Верховна Рада України прийняла за основу постанову про Основні напрями бюджетної політики на 2007 рік, внесену народними депутатами України – членами парламентського комітету з питань бюджету Миколою АЗАРОВИМ та іншими.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття постанови у першому читанні проголосував 271 народний депутат із 300 зареєстрованих у залі.

Голова ВР Олександр МОРОЗ запропонував знову винести на розгляд парламенту Бюджетну резолюцію на 2007 рік у четвер, 27 липня, після звіту Кабінету Міністрів України про виконання державного бюджету України за 2005 рік.

Відповідно до проекту, Основні напрями бюджетної політики на 2007 рік, подані Кабінетом Міністрів України, пропонується взято до відома й схвалити Пропозиції Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на 2007 рік.

З метою забезпечення виконання діючого законодавства і послідовності бюджетного процесу при підготовці проекту Закону про Державний бюджет України на 2007 рік Верховна Рада України рекомендує Кабінету Міністрів України врахувати такі пропозиції Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на 2007 рік:

Проект Державного бюджету України на 2007 рік має бути сформованим на стабільній податковій базі з поступовим зниженням фіскального навантаження на економіку.

Забезпечити прогнозування доходів бюджету на основі реальних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, досягти їх відповідність та узгодженість на усіх стадіях бюджетного процесу.

Забезпечити ефективне управління об’єктами державної власності як засіб збільшення надходжень до бюджету, зокрема, шляхом завершення формування єдиного реєстру об’єктів державної власності, запровадження загальної координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо управління державним майном та вдосконалення порядку передачі державного майна в оренду і розрахунку орендної плати.

Забезпечити підвищення рівня платіжної дисципліни платників податків та суттєве зниження податкового боргу з одночасною забороною проводити списання заборгованості суб’єктів господарювання за податками, зборами (обов’язковими платежами), відстрочення та розстрочення їх сплати.

Враховуючи негативні наслідки обмеження функціонування спеціальних (вільних) економічних зон та спеціального режиму інноваційної діяльності технологічних парків, у проекті закону про Державний бюджет України на 2007 рік відновити діяльність ефективних інвестиційних та інноваційних проектів із збереженням режиму оподаткування, який діяв до 1 квітня 2005 року, забезпечивши жорстке регламентування порядку їх реалізації і посиливши державний контроль за виконанням відповідних проектів.

Проект державного бюджету на 2007 рік має бути розроблений з урахуванням необхідності інноваційного розвитку економіки, що передбачає в тому числі державну підтримку модернізації інвестиційного середовища та розвитку інфраструктури ринків капіталу.

Частка перерозподілу валового внутрішнього продукту через зведений бюджет України у 2007 році має становити не більше 30 відсотків.

У проекті державного бюджету на 2007 рік окремо виділити витрати на управління державним боргом з показників витрат на обслуговування та погашення державного боргу, що має забезпечити прозорість проведення відповідних операцій та посилення контролю за ними.

Вжити дієвих заходів щодо комплексного врегулювання погашення дебіторської та кредиторської заборгованості бюджетних установ, у тому числі шляхом обмеження застосування попередньої оплати.

Запровадити заходи щодо жорсткої економії бюджетних коштів, у першу чергу на адміністративні витрати органів державної влади, а також заходи стосовно ефективного використання енергоносіїв у бюджетних установах.

Передбачити на 2007 рік пріоритетне спрямування державних капітальних вкладень на реформування житлово-комунального господарства.

Виділення коштів з державного бюджету на підтримку суб’єктів господарювання, а також на реалізацію бюджетних програм, пов’язаних із здійсненням прикладних досліджень у галузях економіки і які створюють умови для прибуткового господарювання, має здійснюватися на зворотній основі, крім випадків, визначених законом про Державний бюджет України.

Визначити наступний перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2007 рік:

за економічною структурою видатків: оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110), нарахування на заробітну плату (код 1120), придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132), забезпечення продуктами харчування (код 1133), оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160), виплата процентів за державним боргом (код 1200), трансферти населенню (код 1340), трансферти місцевим бюджетам (код 1320);

видатки на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, реформування та розвиток Збройних Сил України, розвідувальну діяльність, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України, утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та використання, забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації, а також видатки на підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації, фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки.

Упорядкувати пільги, гарантії, умови матеріально-технічного забезпечення діяльності керівних працівників органів державної влади та внести пропозиції змін до відповідних законодавчих актів.

Забезпечити підвищення питомої ваги загального фонду місцевих бюджетів у загальному фонді зведеного бюджету порівняно з відповідним показником, врахованим при затвердженні державного бюджету на 2006 рік.

Удосконалити механізм розподілу між місцевими бюджетами обсягу дотації вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету, і запровадити ефективну систему стимулювання органів місцевого самоврядування до нарощення доходів, закріплених за місцевими бюджетами.

З метою оптимізації управління бюджетними коштами розробити заходи щодо спрощення процедур казначейського обслуговування бюджетів, у першу чергу на рівні села і селища.

Передбачити поступове скорочення спеціального фонду у складі Державного бюджету України.