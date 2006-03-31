СДПУ(о) не прийме відставку Медведчука

Соціал-демократична партія України (об’єднана) не планує розпускатись і не прийме відставку лідера партії Віктора МЕДВЕДЧУКА.

Таку думку висловив народний депутат, заступник голови СДПУ(о) Володимир ЗАЄЦЬ, коментуючи УНІАН інформацію, що СДПУ(о) нібито скликає з’їзд, на якому планується прийняти рішення про саморозпуск.

В.ЗАЄЦЬ зауважив, що це не більше, ніж плітки, оскільки подібне рішення приймається на з’їзді лише після обговорення на партійних конференціях в кожному регіоні, а цього не було. Він зауважив, що, скоріш за все, до літа з’їзд партії відбудеться, але на ньому обговорюватимуться підсумки виборів та подальша стратегія партії.

Також В.ЗАЄЦЬ вважає, що з’їзд не прийме відставки В.МЕДВЕДЧУКА.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня голова СДПУ(о) Віктор МЕДВЕДЧУК подав заяву про свою відставку. В.МЕДВЕДЧУК просить звільнити його від обов`язків голови СДПУ(о) у зв`язку з тим, що «Опозиційний блок НЕ ТАК!», куди входила очолювана ним парія, не набрала необхідної кількості голосів виборців для проходження до парламенту.

Після обробки ЦВК 100% протоколів дільничних виборчих комісій результат Блоку “НЕ ТАК!” – 1,01% голосів виборців.