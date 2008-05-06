Семенюк і Портнов обмінялися компліментами

Керівники Фонду державного майна, які вже понад місяць нищівно критикують одне одного і доводять лише своє право на управління народним добром, потисли руки один одному. Після низки звинувачень на адресу тимчасово відстороненої урядом голови ФДМУ Валентини Семенюк-Самсоненко призначений на її ж місце Кабміном Андрій Портнов зустрів свою опонентку у вітальні " 5 каналу ", люб`язно потиснув їй руку і обмінявся компліментами.

За словами обох чільників одного органу, в них немає жодних конфліктів у стосунках. І запевняють - бачаться дуже рідко, а на професійні теми не розмовляють.