Семенюк і Портнов обмінялися компліментами
Затяті опоненти кажуть, що конфліктів немає
|Семенюк, Портнов
Керівники Фонду державного майна, які вже понад місяць нищівно критикують одне одного і доводять лише своє право на управління народним добром, потисли руки один одному. Після низки звинувачень на адресу тимчасово відстороненої урядом голови ФДМУ Валентини Семенюк-Самсоненко призначений на її ж місце Кабміном Андрій Портнов зустрів свою опонентку у вітальні "5 каналу
", люб`язно потиснув їй руку і обмінявся компліментами.
За словами обох чільників одного органу, в них немає жодних конфліктів у стосунках. І запевняють - бачаться дуже рідко, а на професійні теми не розмовляють.
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