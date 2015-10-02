У Єлісейському палаці розпочалась зустріч Олланда і Путіна (фото)

Як передає власний кореспондент УНІАН, потім, як очікується, паралельно відбудуться зустрічі Франсуа Олланда з президентом України Петром Порошенком, а також канцлера Німеччини Ангелою Меркель з Володимиром Путіним.

Після цього розпочнеться безпосередньо саміт "нормандської четвірки". Поки що не відомо, скільки він триватиме.