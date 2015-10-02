У Єлісейському палаці розпочалась зустріч Олланда і Путіна (фото)

13:29, 02 жовтня 2015
Політика
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У Єлісейському палаці в Парижі розпочалась зустріч президентів Франції та Росії Франсуа Олланда і Володимира Путіна.

REUTERS

Як передає власний кореспондент УНІАН, потім, як очікується, паралельно відбудуться зустрічі Франсуа Олланда з президентом України Петром Порошенком, а також канцлера Німеччини Ангелою Меркель з Володимиром Путіним.

REUTERS

Після цього розпочнеться безпосередньо саміт "нормандської четвірки". Поки що не відомо, скільки він триватиме.

REUTERS

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