У Єлісейському палаці розпочалась зустріч Олланда і Путіна (фото)
13:29, 02 жовтня 2015Політика
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У Єлісейському палаці в Парижі розпочалась зустріч президентів Франції та Росії Франсуа Олланда і Володимира Путіна.
REUTERS
Як передає власний кореспондент УНІАН, потім, як очікується, паралельно відбудуться зустрічі Франсуа Олланда з президентом України Петром Порошенком, а також канцлера Німеччини Ангелою Меркель з Володимиром Путіним.
REUTERS
Після цього розпочнеться безпосередньо саміт "нормандської четвірки". Поки що не відомо, скільки він триватиме.
REUTERS
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