Черновецький відповів на запрошення в Кабмін: «А що мені там робити?»

Завтра, 7 травня, о 10.00 відбудеться засідання Кабінету Міністрів України, на якому, зокрема, запланована доповідь голови Київської міської державної адміністрації Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про затвердження Програми забезпечення виконання у 2008 році Києвом функцій столиці.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв`язків із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету Міністрів, засідання відбудеться у Будинку уряду. Вхід - з вул. Грушевського, 12/2, перший під’їзд, 7-й поверх.

По завершенні засіданні планується прес-конференція прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

В той же час сьогодні в інтерв`ю журналістам Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, відповідаючи на запитання, чи буде він завтра присутнім на засіданні Кабміну, зазначив: «А що мені там робити?».