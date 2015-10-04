Порошенко оцінив можливість обрання України непостійним членом РБ ООН

Про це сказав президент України Петро Порошенко в інтерв’ю ряду телеканалів, яке транслював телеканал «Україна».

Він наголосив: «Можу сказати, що протягом дискусій , які були проведені до і під час Генасамблеї дає нам серйозні підстави для оптимізму».

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Він нагадав, що 15 жовтня відбудуться вибори до непостійних членів ради безпеки ООН. За його словами, це є дуже важливе рішення для України і «нам потрібна підтримка більше, ніж 120 країн-членів ООН». «Я можу сказати відверто, що проти того, щоб нас обрали і докладає до цього зусиль наш північний сусід, але ми над цим активно працюємо, ми бачимо на сьогоднішній день, що ми отримаємо величезну підтримку більшості країн – членів ООН. Остаточна відповідь буде 15 жовтня», - зазначив Порошенко. При цьому він наголосив, що не виключає , що в цей час на на виборах в Генасамблеї буде присутнім разом з міністром закордонних справ України Клімкіним, «розуміючи наскільки важливим для нас це питання».

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Як повідомляв УНІАН раніше, президент Петро Порошенко під час виступу в ООН заявив, що Україна виступає за поступове обмеження права вето в ООН з подальшою відміною цього права.