Порошенко: Є скоординована позиція щодо обмеження права вето для постійних членів РБ ООН

Про це сказав президент України Петро Порошенко в інтерв’ю ряду телеканалів, яке транслював телеканал «Україна».

Він зазначив, що є скоординована позиція з нашими партнерами щодо обмеження права вето для постійних членів Ради безпеки ООН.

"Ми чітко виклали свої аргументи, що це схоже на ліцензію на вбивство, коли ти можеш розпочинати військові дії без мандату ООН, розпочинати агресію, робити анексію території незалежної суверенної країни як Україна і потім в Раді безпеки ООН заблокувати розслідування, заблокувати дії у відповідь», - наголосив Порошенко.

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За його словами, «мені дуже приємно, що цю ініціативу погодилися висунути наші партнери Франція, до неї приєдналися Мексика і сьогодні можемо казати що майже 100 країн-членів ООН долучилися до цієї ініціативи, бо на першому етапі мова буде йти про добровільне обов’язкове обмеження члена Ради безпеки ООН, а потім ставимо питання про внесення змін до Статуту».

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Він також наголосив, що головний підсумок генасамблеї є створення глобальної світової коаліції солідарності з Україною.