Медведько зняв з Цушка статус обвинуваченого

Генпрокурор Олександр Медведько заявляє, що з екс-міністра внутрішніх справ Василя Цушка знято статус обвинувачуваного у справі про захоплення Генпрокуратури у травні минулого року.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів, на брифінгу у середу.

Він пояснив, що постанова про порушення кримінальної справи була передана Цушку та його адвокату в Росії, проте пізніше Цушко поїхав з території Росії і Медведько ухвалив рішення скасувати цю постанову.

"Ми домовилися з Цушком про зустріч, але в той день, коли приїхав слідчий, він поїхав. Разом з тим постанова про притягнення його в якості обвинувачуваного була передана і підписана ним і його адвокатом", - сказав Медведько.

"Тому я все таки прийняв рішення про скасування цієї постанови, оскільки у певній мірі була порушена процедура, передбачена Карно-процесуальним кодексом", - додав він.

Водночас Медведько не уточнив, де саме зараз перебуває Цушко.

Українська правда