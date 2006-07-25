Мороз призначає побачення Президенту

10:47, 25 липня 2006
Політика
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Сьогодні відбудеться спеціальне засідання ВР

Сьогодні о 16.00 відбудеться спеціальне засідання Верховної Ради України щодо політичної ситуації в країні, на яке голова ВР Олександр МОРОЗ запросить Президента Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, це рішення підтримали 242 народні депутати із 313 зареєстрованих у сесійній залі.

Перед цим представники антикризової коаліції вимагали провести засідання Верховної Ради України за участю Президента й обговорити політичну ситуацію в країні. Про це у своїх виступах з парламентської трибуни говорили заступник керівника фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА, лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО і представник фракції СПУ Іван БОКИЙ.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, на це засідання необхідно запросити усіх народних депутатів і визначити один порядок денний: щодо політичної ситуації, яка склалася в Україні, і виходу із політичної кризи. Р.БОГАТИРЬОВА запропонувала запросити на засідання Президента і обговорити відверто подальші кроки і подальшу співпрацю.

І.БОКИЙ також звернувся до Президента, сказавши: «Шановний Вікторе Андрійовичу, Ви бачите, що відбувається на вулицях Києва і в інших містах України. У державі наростає хаос, безвладдя. Вулиця стала центром влади, Ви несете персональну відповідальність за конституційний порядок у державі». І.БОКИЙ наголосив, що порядок потрібно наводити, але не шляхом розпуску парламенту, «хоча це є Вашою блакитною мрією для поховання конституційної реформи». Соціалісти, за словами І.БОКОГО, закликають Президента прийти до сесійної зали і разом із депутатами обговорити політичну ситуацію в Україні для того, щоб зупинити “ескалацію насилля, безвладдя і хаос”.

Як сказав П.СИМОНЕНКО, у Президента та його оточення немає ніяких аргументів і підстав для постановки питання щодо розпуску парламенту. За словами лідера КПУ, саме завдяки антикризовій коаліції Верховна Рада залишилась єдиним дієздатним органом влади. «Сили, на які спирався Президент і політичні сили, які півтора роки знаходились при владі, виявились недієздатними. Президент безвольний у вирішенні багатьох політичних, економічних і соціальних питань – він просто ними не займається, Кабінет міністрів є бездіяльним з січня», - сказав П.СИМОНЕНКО.

На його переконання, Президент зараз намагається зробити все, щоб розвалити антикризову коаліцію: «Йому не потрібна демократія в Україні, йому не потрібна дієздатна влада, і головна ціль його дій - це зберегти при владі корумповане оточення», - сказав П.СИМОНЕНКО, додавши: «Тому процес передачі влади від адміністрації Президента до Верховної Ради – цей процес реалізації можливості політичної реформи - гальмується особисто Президентом, оскільки він сьогодні не здатний реалізувати свої можливості і не бажає, щоб далі Верховна Рада забезпечувала всі демократичні перетворення в країні».

Після цього спікер Олександр МОРОЗ сказав, що сьогодні є усі підстави для проведення такого спеціального засідання ВР і зазначив, що звернеться з листом до Президента України із запрошенням на це засідання.

Разом з тим представники фракції “Наша Україна” висловились проти такої постановки питання. Зокрема, Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ розкритикував позицію антикризової коаліції, наголосивши, що їй не вдасться «викликати на килим Президента».

 

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