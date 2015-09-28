У "Блоці Порошенка" пропонують розміщувати на сайті ВР тексти депутатських запитів

Про це йдеться у розміщеному на сайті ВР законопроекті "Про внесення змін до деяких законів України щодо розміщення тексту депутатського запиту" (реєстраційний номер 3182).

У проекті зазначається, що "якщо в депутатському запиті міститься інформація з обмеженим доступом, на офіційному веб-сайті Верховної Ради розміщується його короткий зміст, оголошений головуючим на пленарному засіданні Верховної Ради". Такі зміни пропонується внести до закону про регламент ВР.

Також пропонується, аби апарат Верховної Ради надсилав текст депутатського запиту до президента України разом з відповідною постановою Верховної Ради і того ж дня розміщував його на офіційному веб-сайті Верховної Ради.

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Як написала Геращенко у Facebook, за те, щоб усі депутатські запити були публічними й обов'язково оприлюднювалися на сайті ВР, вона разом з колегами бореться "з 2008 року, зі своєї першої каденціі".

За її словами, вона неодноразово реєструвала разом з колегами-депутатами відповідні зміни до регламенту ВР, однак їх ніколи не виносили до сесійної зали, а "нам розповідали якусь маячню на кшталт, що це неможливо, бо запити можуть містити державну таємницю, хоч першокласнику було зрозуміло, що містити вони можуть хіба що лобістські прохання".

"І ось коли вся країна побачила розцінки на запити, тим більше вважаю за необхідне оприлюднювати всі без виключення запити, що йдуть від депутатів. Вітаю відповідне рішення спікера Гройсмана, але вважаю, що воно має бути закріплене у регламенті, аби ВР не передумала, чи секретаріат щось там не забув, або наступний спікер не змінив іншим своїм розпорядженням. Внесли з Іоновою і Луценко відповідні пропозиціі - законопроект змін до регламенту про обов'язкове оприлюднення текстів запитів", - наголосила Геращенко.

Як відомо, 17 вересня у сесійній залі ВР генеральний прокурор Віктор Шокін продемонстрував відео, на якому нібито народний депутат Ігор Мосійчук називає розцінки за оприлюднення депутатського запиту. Зокрема йдеться про те, що за запит народного депутата з комерційних питань слід заплатити 10-15 тис. доларів, а за депутатське звернення до владних структур – від 3 до 5 тис. доларів.