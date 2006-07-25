Комуніст і регіонал розслідуватимуть факт підкупу Мороза

Верховна Рада України утворила Тимчасову слідчу комісію ВР з питань розслідування звинувачень у підкупі народних депутатів України.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосувало 257 народних депутатів із 286, зареєстрованих у сесійному залі.

Автори постанови - Володимир ЗАПЛАТИНСЬКИЙ (член фракції «Наша Україна» та інші депутати, які написали заяви про входження до більшості, зазначають, що у зв’язку із численними заявами, у яких містяться звинувачення у підкупі народних депутатів, пропонується утворити відповідну комісію.

Головою комісії обрано Віктора БОРЩЕВСЬКОГО (КПУ), заступником голови - представника Партії регіонів Владислава ЛУК’ЯНОВА.

Фракціям постановою доручається у дводенний строк подати пропозиції щодо своїх представників у складі ТСК, виходячи із пропорції: один представник від 30 народних депутатів.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня депутат із фракції БЮТ Олег ЛЯШКО заявив, що передав Генпрокуратурі записи телефонних розмов, які підтверджують факт підкупу голови Верховної Ради України і лідера СПУ Олександра МОРОЗА членом Партії регіонів Андрієм КЛЮЄВИМ.

А.КЛЮЄВ відкинув звинувачення депутатів-“бютівців” у підкупі О.МОРОЗА і не виключив звернення до суду.

Сьогодні, 25 липня, член фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що В.ЗАПЛАТИНСЬКИЙ виступив з ініціативою про створення ТСК на прохання голови ВР О.МОРОЗА. На переконання О.ТУРЧИНОВА, ця комісія нічого розслідувати не буде, а через тиждень оголосить з парламентської трибуни, що ніяких фактів підкупу не було.