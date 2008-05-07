Проросійські організації розвісять на День перемоги власівську символіку

У Криму сьогодні стартувала акція «В кожному вікні – російський прапор».

Як передає кореспондент УНІАН, акція, присвячена 63-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, проводиться організаціями російських співвітчизників, які входять в громадське об`єднання «Російська співдружність».

Під час акції майорітимуть російські триколори. Кримчан закликають одержані прапори вивісити з вікон і балконів у день Перемоги. Крім прапорів, людям також роздають георгіївські стрічки.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник окружної ради «Російської співдружності» в Криму Надія ПОЛЯКОВА, прапори шили вручну активісти організацій.

На даний час пошито близько 5 тисяч російських прапорів, але це не межа.

Акція «В кожному вікні – російський прапор» сьогодні стартувала в Сімферополі і пройде ще в 8-ми містах Криму: Алушті, Бахчисараї, Євпаторії, Керчі, Саках, Севастополі, Феодосії і Ялті.

«У кожному місті ця акція проходитиме того дня, який пов`язаний з якоюсь знаменною датою. Завершальна акція пройде в Севастополі – під час святкування 225-річчя міста. У Севастополі найбільше має бути роздано прапорів – звідти найбільше телефонують і просять (прапори – УНІАН)», - сказала Н.ПОЛЯКОВА.

Організатори вирішили зробити акцію «В кожному вікні – російський прапор» щорічною.

У роки Другої світової війни нинішня державна символіка Російської Федерації використовувалася РВА (Російською визвольною армією) сформованою з радянських військових, які потрапили в німецький полон, для «звільнення Росії від комунізму». Неофіційно її членів називали «власівцями», за прізвищем командира, генерал-лейтенанта Андрія Власова.