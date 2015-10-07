УПЦ МП в "ДНР" повністю перейшла на рублі і підвищила розцінки на обряди та начиння – ІС

Про це повідомив Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"На черговому зібранні благодійників Донецько-Маріупольської єпархії УПЦ МП митрополит Іларіон (Шукало) повідомив присутнім, що з жовтня 2015 р частина єпархії, яка знаходиться на території, підконтрольній терористичної організації «ДНР», у своїх внутрішніх розрахунках повністю переходить на використання російського рубля (за курсом гривні до рубля 1 до 2) і вводяться нові, значно підвищені розцінки на здійснення церковних обрядів і продаж церковного начиння (хрещення - 1200 руб, поховання - 900 руб., вінчання - 2100 руб., літургія - 450 руб)", - йдеться в повідомленні.

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За словами Тимчука, зазначені дії митрополита Іларіона викликали обурення у кліриків, які заявили про те, що в умовах військових дій такі ціни є обтяжливими для парафіян.

"Проте за невиконання підвищених планових продажів або їх саботаж митрополит Іларіон погрожує священнослужителям виведенням їх за межі єпархії та наданням негативних характеристик, які у подальшому не дозволять знайти місце в інших єпархіях УПЦ МП", - пише Тимчук.