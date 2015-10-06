Активісти зняли з висоти пташиного польоту маєток владики Павла УПЦ МП (відео)
14:13, 06 жовтня 2015Суспільство
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"Автомайдан" приїхав додому до владики Української православної церкви (МП) Павла.
automaidan.org.ua
Активісти "Автомайдану" зняли з повітря маєтки намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла та її скарбника єпископа Бородянського Варсонофія.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав Віталій Уманець, виклавши відповідний відеозапис.
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"Оцініть, так би мовити, "скромні келії" московських попів", - йдеться у його повідомленні.
Раніше намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Московського Патріархату митрополит Павло записав звернення до громадськості, де поскаржився на журналістів, які "не дають проходу" на територію Лаври митрополиту.
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