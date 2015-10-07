Луценко вважає, що склад ЦВК слід змінити, але не перед виборами

Про це заявив голова фракції «Блок Петра Порошенка» Юрій Луценко журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає прес-служба «БПП».

На думку Луценка, змінювати членів ЦВК треба, але не перед виборами.

«Змінювати склад ЦВК за кілька тижнів до місцевих виборів означатиме скасування цих виборів».

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Він повідомив, що президент внесе перелік нових членів ЦВК одразу після проведення місцевих виборів та після того, як він отримає пропозиції від усіх фракцій. Наразі, за словами Луценка, лише одна фракція внесла такі пропозиції.

У той же час він наголосив, що «виступати з трибуни і казати, що це злочинна ЦВК, людині, яка отримала свій мандат народного депутата від цієї ж нібито злочинної ЦВК, нелогічно».

Фракція БПП, зазначив Луценко, подасть свої пропозиції щодо нових членів ЦВК одразу після проведення місцевих виборів.