СБУ готова допомогти провести вибори в Києві

Служба безпеки України готова допомогти у забезпеченні проведення чесних і прозорих виборів у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав виконувач обов’язків голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сьогодні на брифінгу.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО зазначив, що на минулих парламентських виборах СБУ організовувала свою роботу в цьому напрямку на підставі указу Президента та звернення Центральної виборчої комісії. За його словами, якщо цього разу Київська міська державна адміністрація або ТВК звернеться до СБУ, то вона готова сприяти в рамках чинного законодавства у проведенні чесних і прозорих виборів.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО нагадав, що в СБУ є напрацювання щодо перевірки списків виборців, щодо забезпечення захисту серверу виборчих комісій тощо.

Водночас, за його словами, станом на сьогоднішній день така робота не ведеться.