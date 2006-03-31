З понеділка “Наша Україна” почне новий етап

З початку наступного тижня блок «Наша Україна» почне новий етап переговорів щодо створення коаліції з політичними силами, що пройшли до парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Криму повідомив журналістам перший номер в списку блоку “Наша Україна”, прем`єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ.

За його словами, за дорученням Президента проведено перше коло консультацій. «Я дуже задоволений їх рівнем, тим, що всі політично сили думають про майбутнє України. Всі говорять про стратегію. Це істотні зміни порівняно з 2002 роком. З понеділка почнеться друге коло консультацій, вже наближеніших до кінцевих результатів виборів», – зазначив Ю.ЄХАНУРОВ.

За його словами, мова вже йтиме про принципи, на яких будуватиметься коаліція. В першу чергу, це стосується демократичної коаліції, під якою маються на увазі СПУ, БЮТ і «Наша Україна». «Але також інтенсивно ведуться переговори з Партією регіонів, і я не виключаю співпрацю з Компартією також. Я не чекав такої серйозної професійної роботи, яка була проведена, наприклад, СИМОНЕНКОМ», – зазначив Ю.ЄХАНУРОВ.

Він повідомив, що у понеділок, 3 квітня, має намір зустрітися з соціалістами, а у вівторок – з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО.