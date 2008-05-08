Балога заявляє, що Тимошенко готується до відставки

Квітневий показник інфляції у 3,1 % означає, що Кабінет Міністрів під керівництвом Юлії ТИМОШЕНКО не може впоратися з негативними процесами в економіці країни, попри постійні заспокійливі запевнення урядовців.

Таку оцінку висловив сьогодні глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА, повідомили УНІАН у прес-службі Президента України.

Він відзначив, що величина інфляції, зафіксованої у квітні, є надто великою для нього, оскільки саме в цьому місяці інфляційні процеси завжди були близькі до нуля. Зокрема, минулого року квітнева інфляція була нульовою, у 2006 році становила мінус 0,4 відсотка, у 2003-05 роках дорівнювала 0,7%. «Отже, захоплені звіти уряду про спад інфляційної динаміки є передчасні і можуть втішити хіба що легковірних. Насправді немає ознак того, що подолати інфляцію вдасться за два-три місяці», - вважає глава Секретаріату Президента.

У цій ситуації Кабінетові Міністрів необхідно якнайшвидше внести і прийняти у Верховній Раді зміни до цьогорічного Державного бюджету, зі скорегованими макроекономічними та соціальними показниками, передусім, розміром прожиткового мінімуму. Ці зміни мають базуватися на нинішніх економічних реаліях і прогнозові розвитку процесів у вітчизняній економіці. Саме від правильного визначення прожиткового мінімуму залежать розміри пенсій, стипендій, соціальної допомоги й інших виплат, які мають послабити згубний вплив на добробут людей від різкого стрибка інфляції.

Натомість, як відзначив В.БАЛОГА, для стримання інфляційного шалу Кабінет Міністрів приймає низку рішень, які загрожують економіці країни серйозними проблемами. “Тобто для досягнення нетривалого позитивного ефекту вживаються заходи з ефектом міни сповільненої дії. Зокрема, уряд дозволив ввезення в Україну із-за кордону м`яса та цукру, причому без сплати мита. Кількість імпортного продовольства, яке буде вкинуто на внутрішній ринок, тримається в таємниці. Ці поставки здійснюватиме тільки Держрезерв, інші імпортери від участі усунуті”, - зазначив глава Секретаріату Президента.

«Тут кожному видно подвійну монополію: економічну (поставлятиме імпортне м`ясо та цукор одна-єдина структура) та політичну (Держрезервом керує представник БЮТ). Але це було б ще півбіди. Реально ж не лімітоване надходження на внутрішній ринок продовольства із-за кордону нокаутуюче вдарить по вітчизняних виробниках. Тобто Кабмін розраховує через масовану продовольчу інтервенцію створити ілюзію наповнення ринку та збити ціни. Усе це відбуватиметься під акомпанемент заяв про приборкання кризи командою професіоналів. Але така райська насолода триватиме не завжди, і платою за неї стане відчутний підрив потужностей продовольчої галузі нашої країни. Крім того, такі дії уряду йдуть урозріз із вимогами Президента про захист вітчизняного виробника», - вважає В.БАЛОГА.

Глава Секретаріату звернув увагу на ще один важливий економічний показник - індекс цін виробників - який ілюструє ціноутворення на промислову продукцію. Протягом березня і квітня він становив 6,6 %, що дає підстави впевнено прогнозувати упевнене зростання роздрібних цін у наступні 3-6 місяців.

В.БАЛОГА повідомив про вчорашню постанову Кабінету Міністрів щодо запровадження з 1 вересня Єдиної тарифної сітки, хоча раніше цей крок був запланований із 1 листопада. Таким чином, на його думку, на бюджет лягає додаткове навантаження у сотні мільйонів гривень на збільшені зарплати і соцвиплати, які потрібно буде виплачувати внаслідок дострокового запровадження ЄТС. «Такий крок можна розцінити як ознаку підготовки нинішнього уряду до відставки з перспективою виборів. Адже збільшені зарплати Кабмін під керівництвом Ю.Тимошенко неодмінно зарахує у свій залік як останнє благо для людей. Звісно, це буде красивим піар-маскуванням тих кризових процесів, які восени виникнуть в економіці внаслідок неефективної політики та непродуманих рішень. Про відповідальність, зрозуміло, не йтиметься», - переконаний В.БАЛОГА.

Глава Секретаріату вельми критично оцінює антиінфляційні зусилля уряду, які лише поглиблюють негативні явища в економіці, призводять до економічних диспропорцій. За його словами, “насправді не скасовано квоти на експорт зерна і олії, як про це запевняли громадськість урядовці. На сьогодні в портах накопичено сотні тисяч тонн зерна, а сховища і склади заповнені олією. При цьому роздрібні ціни на хліб і олію не знижуються, не вивільняються площі для збереження нового врожаю”.

Кабінет Міністрів замість обмеження готівкового обігу, не забезпеченого товарами, намагається сковувати кошти, які мали б бути спрямовані на виробництво продукції. Внаслідок таких підходів на 40 % скоротилися банківські кредити сільському господарству, зросли відсоткові ставки у банках. «Ефект, як у того чоловіка з короткою ковдрою: натягне на ноги - голова мерзне, накриє голову - ноги холонуть. Досі Кабмін не запропонував для втілення програму антиінфляційних, антикризових заходів. Поступово спливає час, за який можна запобігти руйнівним тектонічним зрушенням у вітчизняній економіці. Звісно, можна втішатися, що десь щось на дві копійки подешевшало, але цим інфляційного потяга не зупинити», - сказав В.БАЛОГА.