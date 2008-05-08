У Севастополі таки буде спільний морський парад, але не з росіянами

Сьогодні, 8 травня, в порт Севастополь прибуде фрегат Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки “Джон Л.Холл”.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, метою візиту американського корабля до нашої країни є підтримання дружніх стосунків між військовими флотами України та США, обговорення стану та перспектив подальшого двостороннього співробітництва, обмін досвідом у сфері оперативної взаємодії, матеріально-технічного забезпечення кораблів під час участі у міжнародних операціях.

Під час стоянки у Севастополі командир походу капітан 1-го рангу Ч.УОЛТЕР і командир корабля капітан 2-го рангу А.БЕННЕТ зустрінуться з командувачем Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адміралом Ігорем ТЕНЮХОМ. Також у зустрічі візьмуть участь заступник Надзвичайного та Повноважного Посла США в Україні Джеймс ДЕТТІТ та аташе з питань оборони при Посольстві США в Україні полковник Джеймс МОЛЛОЙ.

Перебуваючи у Севастополі, американські військові моряки, як представники країни, що входила до складу антигітлерівської коаліції в роки Другої світової війни, візьмуть участь в урочистих заходах з нагоди 63-ї річниці Перемоги над німецько-фашистськими загарбниками.

Візит фрегату Військово-морських сил США “Джон Л. Холл” до Севастополя триватиме до 12 травня.