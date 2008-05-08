У Єдиному Центрі просять Медведька розібратися з Портновим

Народний депутат України, член політичної партії “Єдиний центр” Михайло ПОЛЯНЧИЧ направив до Генеральної прокуратури депутатське звернення на ім’я генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА, у якому вимагає розслідувати ситуацію, що склалася навколо Фонду державного майна України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Єдиного центру”.

М.ПОЛЯНЧИЧ наголошує, що його непокоїть поява в Україні такого поняття, як «державне рейдерство», «зокрема фактичне двовладдя в керівництві ФДМ та спроба захоплення приміщення Фонду, використання альтернативної печатки, невиконання прем’єр-міністром Указів Президента України».

Депутат просить Генпрокуратуру провести розслідування щодо перевірки інформації про знищення призначеним урядом в.о. голови ФДМ Андрієм ПОРТНОВИМ накладу тижневика «Відомості приватизації».

«Прошу дати правову оцінку діям А.ПОРТНОВА щодо заснування нового офіційного видання «Вісник приватизації» та внесення ним змін до регламенту ФДМУ, згідно з якими підпис керівника засвідчується печаткою Кабінету Міністрів», - йдеться у зверненні.

Крім того, М.ПОЛЯНЧИЧ вимагає забезпечити прокурорське реагування на факт відхилення урядом 25 квітня прокурорського протесту на розпорядження КМУ про усунення Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО від виконання повноважень голови ФДМ, а також про затвердження умов проведення конкурсу з продажу пакету акцій «Одеського припортового заводу».

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Кабмін відсторонив Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО від посади голови ФДМУ й призначив виконувати ці обов`язки Андрія ПОРТНОВА. Також Кабмін призначив нових заступників голови Фонду держмайна.

7 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію цих розпоряджень уряду й направив до Конституційного Суду подання з приводу конституційності розпоряджень уряду про керівництво Фонду держмайна.

Разом з тим 25 квітня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО представила колективу ФДМУ А.ПОРТНОВА як в.о. голови Фонду.

Того ж дня В.ЮЩЕНКО повторно зупинив розпорядження Кабміну від 6 лютого про зміни в керівництві ФДМУ і про початок конкурсу з продажу ВАТ “Одеський припортовий завод”.