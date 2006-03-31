Учасники мітингу в Севастополі вимагали перерахування голосів

На мітингу у Севастополі активісти і прихильники БЮТ і СПУ сьогодні наголосили на «масових і системних фальшуваннях виборів до міської ради» і вимагали від міської територіальної виборчої комісії перерахування голосів виборців по усіх виборчих дільницях.

Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Ігор ЛОКТІОНОВ, який на виборах очолював виборчий список БЮТ, під час виступу на мітингу заявив, що при проведенні виборів і підрахунку голосів стало зрозуміло, що «масово фальшуються підсумки виборів». За його словами, низка фактів про порушення викладена в судових позовах і скаргах партій в прокуратуру, «судом вже відмінені по 19 дільницях підсумки голосування, і ми наполягаємо на тому, щоб було прийнято рішення МТВК про перерахунок голосів по всіх без винятку дільницях Севастополя».

У резолюції мітингу, що зібрав близько 200 осіб (в мітингу взяли участь і три заступники голови міськдержадміністрації), наголошується, що «певні політичні сили знову намагаються підтасувати результати вільного волевиявлення севастопольців, в результаті ми можемо отримати сфальсифіковану міську раду, яка буде нелегітимною». Учасники мітингу вирішили звернутися до Президента України, голови ЦВК, Генерального прокурора України з проханням «зробити все, щоб законність перемогла на виборах у Севастополі шляхом перерахування голосів на усіх виборчих дільницях міста». Політичні сили - організатори мітингу вважають також за необхідне узагальнити порушення, виявлені усіма політичними партіями і блоками під час виборів, і продовжити їх розгляд в судах. Учасники мітингу також запропонували усім політичним силам міста об’єднатися в Громадську раду, «яка разом з журналістами буде стежити за перерахуванням голосів».