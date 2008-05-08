Тимошенко привітала Путіна з новою посадою

Прем‘єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала Володимира ПУТІНА з призначенням на посаду голови уряду Російської Федерації.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що призначення В.ПУТІНА на посаду голови російського уряду сприятиме росту економічного потенціалу Росії та покращенню добробуту громадян.

В урядовій телеграмі, надісланій прем’єр-міністром України на адресу російського колеги, Ю.ТИМОШЕНКО висловлює переконання, що відтепер діалог між урядами України і Росії отримає додатковий імпульс, що, у свою чергу, сприятиме пожвавленню співпраці між обома державами з усіх актуальних питань.

Прем‘єр-міністр України також підтвердила готовність уряду України до зміцнення двостороннього співробітництва і закріплення позитивних тенденцій у взаємовідносинах України і Росії як стратегічних партнерів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 травня, Державна дума РФ затвердила кандидатуру екс-президента Росії В.ПУТІНА на посаді прем`єр-міністра.