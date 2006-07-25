Скільки коштує Яворівський

Блок Юлії Тимошенко розглядає можливість приєднання до блоку Української народної партії Юрія КОСТЕНКА і партії «Реформи і порядок» Віктора ПИНЗЕНИКА.

Про це сказав народний депутат від фракції БЮТ Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ в інтерв`ю газеті «Столичные новости».

«Ми обговорювали можливість приєднання до БЮТ або партій, або окремих осіб з УНП Юрія КОСТЕНКА і з ПРП Віктора ПИНЗЕНИКА», - сказав він. Як вважає В.ЯВОРІВСЬКИЙ, існує реальна можливість залучити їх в списки БЮТ.

На його думку, якщо добре попрацювати на сході і півдні України, “не товкти електоральний грунт», більш ніж реально розглядається ситуація, коли демократи можуть набрати «50% плюс один голос на виборах». Він також зазначив, що в разі проведення повторних парламентських виборів демократичні сили наберуть більшість голосів.

В.ЯВОРІВСЬКИЙ повідомив, що БЮТ звернувся до соціологів, щоб вони проаналізували, в якому форматі блоку краще йти на вибори.

Він переконаний, що Партія регіонів вичерпала свій електорат. «Максимум до них додасться два-три відсотки голосів виборців», - вважає депутат.

За словами В.ЯВОРІВСЬКОГО, його політичною силою до парламенту вже внесено законопрект про збільшення прохідного бар`єру до 7 відсотків. На думку депутата, це приведе до зміни розкладу політичних сил. «Комуністи можуть не пройти (до парламенту) взагалі, перед соціалістами теж виникне проблема. Про блок ВІТРЕНКО та інші дрібні партії мови немає», - сказав депутат.

Відповідаючи на запитання про можливий підкуп депутатів, В.ЯВОРІВСЬКИЙ зазначив, що називати якісь прізвища означає втягувати себе в судові процеси. За його словами, ходять чутки, що за депутата, що прийшов до парламенту перший раз, дають два мільйони доларів, за «обстріляного» депутата - шість мільйонів.

«Я підійшов до одного з ключових «регіоналів» і запитав: а якби я раптом дав згоду на те, щоб мене перекупили, скільки б ви за мене дали? Він так подивився на мене і сказав: «Ти коштуєш мільйонів десять», - розповів В.ЯВОРІВСЬКИЙ.