Федералізація України на даному етапі неприпустима - Кучма

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні в Харкові під час зустрічі зі студентами висловив представник України в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, екс-президент України Леонід Кучма, коментуючи пропозиції Росії запровадити федеральний устрій в Україні.

Читайте такожБританія готова співпрацювати в рамках Будапештського меморандуму для відновлення суверенітету України - посол

"До федералізації я ставлюся негативно. А в дискусії, в тому числі з росіянами, які нам пропонують цей устрій, я їм кажу: "Дорогі, покажіть на своєму прикладі". Росія – називається Російською Федерацією. Федерацією там і не пахне, там жорстка вертикаль виконавчої влади. Один є федеральний центр – Чечня. А всі решта ходять під ковпаком", - сказав Кучма.

Він наголосив, що за умови війни говорити про зміни устрою держави недопустимо.

"Це шлях до руйнування, а не до творення. Скрізь федеративний устрій є там, де цей процес починався знизу, коли об’єднувалися, наприклад, проти зовнішнього ворога, для розвитку економіки тощо. А ми намагаємося зверху нав’язати. Про такі кардинальні зміни устрою можна говорити, коли в країні економічна стабільність, політична стабільність тощо. А в умовах війни, коли нам нав’язують, це не доцільно", - сказав екс-президент.

Читайте також"Такі питання на вулиці не вирішуються": Путін відповів на заклик приєднати "ДНР" і "ЛНР" до Росії

Кучма, говорячи про необхідність запровадження російської мови як другої державної, підкреслив, що це насамперед невигідно економічно.

"А говорити російською мовою ніхто нікому не забороняв", - сказав він.