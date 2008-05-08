Що хотів сказати Ющенко візитом у Донецьку область

Президент України Віктор ЮЩЕНКО назвав єдність нації умовою для підвищення стандартів життя українців.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на міні-прес-конференції після мітингу біля меморіального комплексу «Савур-могила» В.ЮЩЕНКО підкреслив, що «нація, яка об`єднана, нація, яка згуртована, може ставити перед собою великі завдання, й від цього залежать стандарти життя, як ми житимемо завтра».

Говорячи про свою сьогоднішню поїздку в Донецьку область, Президент зазначив, що «хотів сказати цим візитом, що ми єдині, що Україна єдина, що в нас є прекрасне велике свято, яке нас може об`єднати».

Президент підкреслив, що «навіть речі, які по-різному оцінюються, в такі дні мають бути на третьому, четвертому й на десятому плані». За словами Президента, українці «повинні докласти дуже багато зусиль, щоб бачити свою націю соборною».

«Нам потрібно мати більше терпіння, більше взаємоповаги, демонструвати, намагатися бачити одні цінності й говорити про те, що Україна єдина, незалежно від того, хто якою мовою говорить, хто де народився і в яку конфесію входить», - акцентував В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що сьогодні є багато відмінностей, але не протилежностей. Але нація повинна бути єдиною.

В.ЮЩЕНКО заявив, що «своїм візитом хотів підкреслити, що для мене дорогий кожен метр, кожна п`ядь української землі, кожна людина, незалежно від того, де вона проживає. Це моя місія не тільки як Президента, але й як громадянина цієї країни».

Глава держави нагадав, що сьогодні в Україні існує дуже багато проблем, про які він знає, але він запевнив, що він «повний сил, енергії, щоб толерантно, поетапно, спільно вирішувати проблеми». «Це, я б сказав, подана рука», - зазначив Президент України, маючи на увазі сьогоднішній візит на Савур-могилу.