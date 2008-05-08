28,6% киян готові підтримати Турчинова - ”Оазис”

28,6% киян готові підтримати Олександра ТУРЧИНОВА і 43,5% - Блок Юлії Тимошенко на дострокових виборах мера Києва та Київської міської ради.

Про це свідчать результати соціологічного телефонного опитування Центру інформаційних та маркетингових досліджень «Оазис», які були оприлюднені сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Друге місце, за результатами опитування, посідає чинний мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. За нього готові проголосувати 23,1% виборців. Віталій КЛИЧКО йде на третьому місці, його підтримують 12,5%.

За представника Партії регіонів Василя ГОРБАЛЯ готові проголосувати 5% виборців, за представника Блоку Литвина Віктора ПИЛИПИШИНА – 2,6%, за Миколу КАТЕРИНЧУКА – 2,3% і за колишнього мера Києва Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА готові проголосувати 1,6% киян.

Відповідно, на запитання, за кого б ви проголосували на виборах до Київміськради, 43,5% готові підтримати БЮТ, 16,7% - Блок Леоніда Черновецького, 10,5% - Блок Віталія Кличка, 6,4% - Партію регіонів, 2,2% - Блок Литвина, 2,1% - Блок Катеринчука, а 1,4% - Блок Олександра Омельченка.

Соціологічне телефонне опитування було проведене з 3 по 6 травня, всього було опитано 2025 респондентів, похибка становить 2,2%.