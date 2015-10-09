Генпрокуратура України має бути наново створена – Нуланд

Про це сказала помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Вікторія Нуланд у заяві перед комітетом у закордонних справах американського Сенату, передає радіо «Свобода».

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За її словами, Генпрокуратура має стати «інституцією, яка служить громадянам України, а не шкодить їм».

«Це означає, що вона має розслідувати та успішно переслідувати випадки корупції та справи щодо повернення активів, включно з корумпованими співробітниками самої Генпрокуратури», – наголосила Нуланд.

Також, на її думку, має бути створене управління генерального інспектора в органах прокуратури України, яке б мало можливість працювати «незалежно та ефективно, без політичного або судового втручання».

Також важливим у цьому плані є якнайшвидше призначення антикорупційного прокурора, який очолить Національне антикорупційне бюро України, додала помічник держсекретаря США.

Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт ще наприкінці вересня заявив, що Генеральна прокуратура України відмовляється боротися із внутрішньої корупцією, і це підриває реформи, які проводить українська влада.

Згодом Генпрокуратура виступила зі спеціальною заявою з цього приводу. В ній відомство звернуло увагу, що посол США заявив, що його країна хоче працювати з генеральним прокурором Віктором Шокіним «і бачити, що Генпрокуратура очолює боротьбу з корупцією».