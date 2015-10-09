Політики спрогнозували, в яких містах може відбутися перемога "ватної" свідомості (відео)

Є побоювання, що після місцевих виборів люди на чолі з "ватними" мерами вийдуть на мітинги із закликом "Путін введи війська".

Про це повідомляє ТСН з посиланням на заяви політиків під час ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "2+2".

Народні депутати України Борис Філатов, Валерій Пацкан та екс-нардеп Світлана Фабрикант відповіли на запитання, наскільки такий сценарій ймовірний і в якому місті може перемогти "ватна свідомість".

"Ситуація, яку ми спостерігаємо в Дніпропетровську, викликає дуже великі побоювання. Давайте згадаємо ситуацію, яка була ще півтора року тому, коли на вулиці міста не можна було вийти без остраху. Коли біля облдержадміністрації заарештовували, били людей десятками. Коли в будівлі сиділи "тітушки". Ми всі знаємо, хто за цим стояв. А зараз у мене відчуття дежавю. У мене таке відчуття, що Дніпропетровськ стане містом, в якому відбудеться вододіл. Є відчуття, що дуже багато хто не зробили висновків", - заявив Філатов.

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"Про таке припущення, що хтось вийде в Одесі та почне закликати Путіна (ввести війська - ред.) - цього не буде, але реванш колишніх владних сил може бути, якщо теперішня влада продовжить діяти, як діє сьогодні, порушуючи закони. Якщо в особі губернатора Одеської області буде відбуватися те, що відбувається, то все можливо. І реванш у тому числі", - каже Світлана Фабрикант.

"Кожен має починати із себе. Ми ухвалили закон про місцеві вибори, після того почали формувати списки. Наша команда на Закарпатті заявила, що до списків не потраплять люди, які входили до ПР та партію Балоги "Єдиний центр". Ми об'єднали навколо себе людей, які підтримали Революцію гідності, ми вичистили списки", - заявив Валерій Пацкан.