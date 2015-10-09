ЦВК розпустила Херсонський міськвиборчком через саботаж

Відповідне рішення прийняте на засіданні ЦВК у четвер.

Так, у ЦВК відзначили, що рішення ухвалене через бездіяльність міськвиборчкому Херсона. Комісія не виконувала рішення Одеського апеляційного адміністративного суду, який скасував її ж неправомірне рішення про відмову у реєстрації кандидатом у мери представника партії «Наш край» Володимира Сальдо.

Новий склад міської виборчої комісії Херсона має бути сформовано до 11 жовтня. Крім того, ЦВК зобов’язала міськвиборчком одразу після його формування зареєструвати Володимира Сальдо кандидатом на посаду Херсонського міського голови та кандидатом у депутати Херсонської міської ради від політичної партії «Наш край».

Нагадаємо, 6 жовтня Одеський апеляційний суд зобов’язав Херсонську виборчу комісію зареєструвати Володимира Сальдо кандидатом у мери, однак міськвиборчком вимогу суду проігнорував.

Раніше Одеський апеляційний адміністративний суд заборонив Херсонському міськвиборчкому затверджувати текст виборчих бюлетенів до остаточного рішення щодо участі у виборах мера кандидата від «Нашого краю» Володимира Сальдо.

На початку жовтня Херсонський адміністративний суд визнав протиправним і скасував рішення міськвиборчкому, яким Володимиру Сальдо відмовили у реєстрації, однак на це рішення була подана апеляція. Раніше Херсонська міська виборча комісія безпідставно відмовила представнику «Нашого краю» у реєстрації кандидатом у мери міста, попри те, що Володимир Сальдо керував Херсоном протягом 10 років.