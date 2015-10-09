Маломуж: Мінські домовленості повністю відповідають інтересам Кремля

У ток-шоу "Право на владу" на каналі 2+2 Маломуж заявив, що політичної волі зберегти єдину країну наша влада не проявила.

"Саме цей сценарій був запланований у Москві, іде реалізація саме московського сценарію. І ми підписали у Мінську ті угоди, які начебто привабливі, але політичне керівництво Росії чітко орієнтується на їх реалізацію", - сказав він, передає ТСН.

Читайте такожМаломуж заявив, що Росія не планує широкомасштабного наступу на Донбасі

На думку Маломужа, після Парижу українська влада здає свої позиції на користь геополітичних інтересів Росії, Європи і США.

"Ми пропонували вирішувати конфлікт на рівні "сімки" або "двадцятки", де реально могли врегулювати ситуацію. Цього не було зроблено. Ми зараз у слабкій позиції. Єдиний позитив у тому, що дійсно припинено вогонь", - сказав він.