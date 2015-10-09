Суд залишив під вартою екс-директора Львівського бронетанкового заводу

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

Відомство зазначає, що ця застава є найбільшою за всю історію юридичної практики в Україні.

Екс-директор заводу підозрюється у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

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"У ході проведення слідчих дій здобуто достатні докази підозрювати вказану службову особу у заволодінні шляхом зловживання службовим становищем коштами державного підприємства у сумі більше 2 млн грн. за попередньою змовою із директором одного із приватних підприємств та з використанням суб’єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності", - зазначає ГПУ.

Вказані кошти були виділені державою на ремонт бронетанкової техніки, яка у подальшому мала бути спрямована в зону АТО.

2 жовтня Шевченківський райсуд Львова обрав екс-директору заводу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 30 млн гривень.

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Нагадаємо, в червні керівництво "Укроборонпрому" звільнило директора Львівського бронетанкового заводу через невиконання виробничих планів на підприємстві, зокрема через затримку в налагодженні повноцінного серійного виробництва бронемашин "Дозор-Б".