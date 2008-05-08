Ющенко: у Києві буде збудований Пантеон слави героїв

У Києві планують збудувати Пантеон слави героїв – визволителів України.

Про це сказав Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час запису спеціального телепроекту каналу «Україна» «Велика Вітчизняна війна: уроки для України».

За його словами, сьогодні над цим проектом працює робоча група. Зокрема, ведуться переговори з родичами героїв щодо перенесення в Пантеон праху тих, хто зіграв визначну роль у роки Великої Вітчизняної війни, у визвольному русі, тощо.

“Це той проект, який реалізує українська нація”, - зауважив В.ЮЩЕНКО.

Глава держави розповів, що сьогодні розглядається декілька місць для розташування цього пантеону – від Аскольдової могили до парку на території Софіївського собору.