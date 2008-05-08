Російська громада Криму закликає до акцій протесту

Російська громада Криму закликає кримчан взяти участь в масових акціях громадянського протесту в разі зриву святкових заходів, присвячених 225-річчю Чорноморського флоту Росії.

Про це йдеться в заяві Російської громади Криму (РГК) «Відстоїмо Севастополь! до 225-річчя заснування Чорноморського Флоту Росії та міста-героя Севастополя», текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Російська громада Криму вважає кампанію, яка «розгорнулася останніми днями, спрямовану на зрив святкових заходів у Севастополі, присвячених 225-річчю Чорноморського флоту Росії», черговою ланкою «антиросійської політики», яку провадять представники української влади. «Як і слід було чекати, в перших рядах противників ювілейних заходів Чорноморського флоту Росії опинилися нинішні керівники міста-героя Севастополя – голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН і його перший заступник Володимир КАЗАРІН, які, у властивій цим політикам єзуїтській манері, заявили про «неприпустимість» проведення святкового параду Чорноморського флоту Росії в місті російської військово-морської слави», - йдеться в заяві РГК.

Через такі дії Російська громада Криму заявляє про свій твердий намір захищати інтереси ЧФ Росії та закликає всіх своїх прихильників взяти активну участь у святкових заходах, присвячених 225-річчю Чорноморського флоту Росії, а в разі їх зриву - взяти участь в акціях громадянського протесту.

Довідка УНІАН. Лідером Російської громади Криму є перший віце-спікер парламенту автономії Сергій ЦЕКОВ.